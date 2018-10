Scavalcano la recinzione della villa, ma dal bar vedono tutto

Li hanno visti scavalcare la recinzione di una villetta, e dal bar di fronte hanno dato l'allarme, temendo per un furto in abitazione in corso. E' successo l'altro pomeriggio, lungo via Jussi. I Carabinieri di San Lazzaro, giunti sul posto, si sono messi alla ricerca dei soggetti. Alla fine, le due persone sono state identificate in due minorenni. Smentita la probabilità di un furto consumato in abitazione, ma a tutti e due i ragazzini è stata notificata una sanzione perché trovati in possesso di un po' di stupefacente.