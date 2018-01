San Lazzaro, maxi-furto nel negozio: via fondo cassa, sciarpe e cappelli

Forse solo le telecamere di sorveglianza daranno un volto a chi, l'altra notte, ha fatto irruzione in un negozio di oggettistica sulla via Emilia a San Lazzaro, asportando sciarpe, cappelli, oltre che il fondo cassa e altri accessori.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri i ladri avrebbero agito in pochi minuti, utilizzando un oggetto pesante (non l'auto) per sfondare l'ingresso del negozio e poi arraffare tutto il possibile prima di fuggire. Il bottino complessivo si stima essere qualche migliaio di euro.