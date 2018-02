Sant'Orsola: è allergico alle fave, bimbo di 2 anni salvato in extremis

Un bambino di due anni ha rischiato di morire in seguito a un episodio di reazione anafilattica legata alla sindrome da favismo. A riportarlo è il quotidiano Il Resto del Carlino, che racconta come i genitori del bimbo, intervenuti quando dall'asilo nido li avevano chiamati per una sospetta frattura dovuta a una caduta, non sapessero nulla della indisposizione enzimatica congenita nota come favismo.

Il piccolo, dopo le cure ricevute all'ospedale Maggiore sul braccino fratturato, è stato dimesso lunedì scorso con un gesso. Il decorso però è cominciato a complicarsi: il bambino ha cominciato ad avere febbre alta, e il mattino dopo si è presentato agli occhi dei genitori con "un colorito tra il grigio e il giallo".

Di nuovo la corsa al Pronto Soccorso giovedì dove i pediatri, dopo avere escluso altre cause, hanno chiesto ai genitori se in famiglia fosse presente qualche parente favico. Proprio lunedì, il bambino avrebbe mangiato alla mensa dell'asilo nido un piatto a base di fave. Una volta scoperta l'ipotetica causa, la conferma: Al bimbo la reazione allergica aveva dimezzato la conta di globuli rossi nel sangue: ricoverato d'urgenza nel reparto di ematologia pediatrica, al piccolo stata somministrata una trasfusione ematica, che è riuscita a stabilizzare il sistema cardiocircolatorio appena in tempo.