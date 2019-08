Cade dalla bici nel sentiero, ferito recuperato da soccorso alpino

Incidente in Appennino. Un uomo di 46 anni è stato recuperato, ferito, dal soccorso alpino in tarda mattinata. Il 46enne, impegnato in un percorso in mountain bike nel complesso di Badolo, a Sasso Marconi, durante l'escursione in compagnia del suo gruppo ha urtato un grosso tronco ed è caduto a terra, riportando un serio trauma cranico.

Data l'immediata non accessibilità del sentiero, l'uomo, originario di San Giorgio di Piano, è stato recuperato dagli alpinisti del Saer, con l'immobilizzazione sulla barella e il trasporto in salita, fino alla strada dove si trovava il personale dei mezzi di soccorso del 118. A supporto delle operazioni anche una squadra dei vigili del fuoco.