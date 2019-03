Festa delle donne, sciopero 8 marzo: tutto quello che c'è da sapere

Sciopero generale, in occasione della festa delle donne. Promosso dalla rete femminista 'Non una di meno' venedì otto marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, diverse sigle del sindacalismo di base hanno raccolto l'invito a una giornata di sciopero generale. I sindacati confederali non hanno aderito all'iniziativa, ma in alcuni settori potrebbero verificarsi disagi anche consistenti.

Sciopero 8 marzo: disagi ai trasporti

Burs e treni di Tper potrebbero andare incontro a disservizi e disagi. Ad astensersi dal lavoro anche gli aderenti ai due sindacati del personale Tper. Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio di venerdì 8 marzo. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Sciopero esteso anche all'aeroporto Marconi di Bologna (qui tutte le info).

Sciopero 8 marzo: in agitazione la sanità

L'astensione dal lavoro riguarda sia il personale infermieristico, socio-sanitario, tecnico, ostetrico e amministrativo che la dirigenza medica.

L’Azienda USL di Bologna assicura i livelli minimi di attività previsti dall’accordo sindacale in caso di sciopero, in linea con le disposizioni normative di riferimento.

In particolare, oltre all’assistenza di base e alle urgenze, l’Azienda Usl di Bologna alcune seguenti attività di assistenza individuate per aree: ecco quali.

Sciopero 8 marzo: a rischio pre e post scuola

Alle 11 è indetto un predisio davanti l'ufficio scolastico regionale. Lo sciopero, indetto da Usi, Usb, Sgb, Cub, e Cobas scuola, è rivolto a tutto il personale docente e non docente, ma i principali disagi potrebbero verificarsi nelle attività pre e post scolastiche e di sostegno.

Sciopero 8 marzo: possibili disagi a sportelli Hera

Hera informa che venerdì 8 marzo potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi, anche presso gli sportelli commerciali. Hera ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.