Sciopero trasporto aereo il 13 dicembre: 24 ore di stop assoluto

Un venerdì che si profila problematico quello del 13 dicembre. Le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt e Ugl Trasporto aereo hanno proclamato uno sciopero del trasporto aereo di 24 ore, a partire dalle 00.01 fino alle 24 di venerdì. Alla base della protesta c'è la crisi in cui versa tutto il settore del trasporto aereo e la situazione di Alitalia, ancora in cerca di una soluzione definitiva. Le sigle chiedono anche il rifinanziamento del fondo di solidarietà del trasporto aereo. Inoltre, i dipendenti Alitalia temono la cassa integrazione

Possibili disagi non soltanto per chi viaggia con Alitalia, ma anche per chi ha prenotato con Air Italy o con Easy Jet, il cui personale sciopererà soltanto per quattro ore, dalle 10 alle 14. La brutta notizia per i passeggeri è che non esiste alcuna fascia garantita.

"Non siamo più disponibili ad assistere al triste balletto delle "dead lines", che puntualmente sfociano nell'ennesima proroga concessa, perché chi ne ha la competenza non è stato in grado di trovare una soluzione: l'infinita attesa danneggia pesantemente Alitalia e rischia di pregiudicarne la sopravvivenza e le possibilità di rilancio. I potenziali azionisti del consorzio - denunciano i Sindacati - che dovrebbe dare vita alla "nuova Alitalia", nei fatti stanno dimostrando interessi totalmente avulsi da quelli della Compagnia che si sono impegnati a far decollare".

"Il 13 dicembre i lavoratori di Alitalia sciopereranno per 24 ore per dire basta a questa lenta agonia: il Governo sciolga i nodi ancora irrisolti; faccia quanto necessario per tutelare il nostro Paese e far decollare la nuova Compagnia di Bandiera; convochi i futuri azionisti ed il Sindacato per discutere di investimenti sulle principali aree di business (flotta, manutenzione, handling) e di un vero piano di rilancio che sia finalmente tale; dia immediatamente corso alla riforma del Trasporto Aereo per regolare la concorrenza ed eliminare il dumping salariale; e infine, dia strutturalità al finanziamento del Fondo di Solidarietà di settore".

"Su questi punti non faremo sconti a nessuno - avvertono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl TA - In assenza di soluzioni convincenti, lo sciopero del 13 dicembre sarà inevitabilmente seguito da ulteriori azioni di mobilitazione nell'interesse dei lavoratori e del Paese".

Allegati