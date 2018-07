Sciopero personale Ryanair il 25 luglio: a rischio i voli delle vacanze

Voli delle vacanze a rischio a fine mese. Assistenti di volo e i piloti di Ryanair si fermeranno per 24 ore il 25 luglio.

Il personale di cabina in Italia, Spagna, Portogallo e Belgio incrocerà le braccia nel rispetto dei regolamenti dei singoli Paesi e potrebbero essere poco meno di 400 i voli in partenza cancellati dagli scali del nostro paese.

Nel frattempo c'è tensione tra la compagnia e i lavoratori, visto il licenziamento a 4 membri dell’equipaggio di un volo su Palma di Maiorca.

Salta invece lo sciopero dei dipendenti della società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e che conta in totale 4.200 lavoratori. "Siglato l'accordo per il rinnovo della parte economica del contratto dei controllori di volo e del personale amministrativo con aumenti medi sia sulle voci fisse sia su quelle variabili della retribuzione". ha detto il coordinatore nazionale del trasporto aereo Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, al termine della riunione con Enav.