Stipendi non pagati: parte lo sciopero a Gtv-Telesanterno e Publivideo 2

Stipendi non pagati a Gtv-Telesanterno e Publivideo 2. I lavoratori riuniti in assemblea hanno deliberato per un pacchetto di scioperi da 80 ore, dopo le mancate risposte da parte aziendale "sul pagamento degli stipendi in arretrato da 5 fino a 11 mensilità, dell'indisponibilità manifestata a incontrare le organizzazioni sindacali, dell'effettiva erogazione, nelle ultime settimane, del contributo ministeriale 2015 per oltre 250mila euro, della fantomatica ricerca di nuovi soci mai arrivati, valutando anche la grave decisione di licenziare per giustificato motivo oggettivo un lavoratore di un settore strategico per la raccolta pubblicitaria", fanno sapere Slc-Cgil BOLOGNA e Aser Emilia-Romagna.

Il fermo partirà da domani. I lavoratori chiedono di ripristinare corrette relazioni sindacali e l'apertura di un tavolo di salvaguardia per responsabilizzare la proprietà in vista dell'arrivo dei contributi in erogazione per gli anni 2016, 2017 e 2018, attesi per i prossimi mesi, quindi, oltre al pagamento di tutti gli stipendi arretrati, comprensivi dei rimborsi Irpef, la presentazione di un piano industriale credibile, che dia prospettive di rilancio di una delle più importanti realtà televisive del territorio.