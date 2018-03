VIDEO| Vigili del fuoco: senza mensa, mezzi e sedi da rinnovare. 'La politica ci abbandona'

Sciopero generale indetto dalle sigle sindacali dei pompieri Fp-Cgil, Fns-Cisl, Uilpa-Uil, Usb e Conapo

'Sono vari i motivi per cui, sulla carta, oggi scioperiamo. Intanto - spiega Alessandro Monari della Cgil- perché la mensa di servizio non è garantita sotto le 15 unità, poi per i mezzi di soccorso e per le sedi che sono totalmente fatiscenti e obsoleti. Infine, perché alcuni servizi ci vengono pagati come 'ore recupero' che però non riusciamo a riscattare'