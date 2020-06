Castenaso: sul Ponte Blu scritte ingiuriose contro gli Assistenti Civici

Dopo gli atti vandalici sul simbolo della sede del Pd, a Castenaso qualcuno si è scagliato contro l'associazione degli Assistenti Civici, da anni al servizio della comunità.

Sul ponte blu, in pieno centro, è comparsa la scritta: "Assistenti civici mangia m****"." A dare notizia di quanto accaduto, esprimendo subito vicinanza all'associazione, il gruppo di maggioranza Prima Castenaso, che sulla pagina Facebook ha scritto: "Siamo accanto all'Associazione Assistenti Civici Di Castenaso che questa mattina ha ricevuto offese ingiuriose riportate sul Ponte Blu - si legge - Il lavoro degli Assistenti Civici è prezioso per la Comunità di Castenaso e siamo certi che continueranno a farlo con maggiore forza e dedizione, trovando sempre dalla loro parte le Istituzioni e i Cittadini di Castenaso".

E ancora: "Condanniamo fermamente questi comportamenti che nulla hanno a che vedere con la protesta o con il dissenso, e che per di più danneggiano beni comunali o beni privati. Sosteniamo l'impegno delle forze dell'ordine che in queste ore sono già al lavoro per chiarire e risolvere quanto accaduto".