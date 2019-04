Gas irritante dentro scuola materna: bimbi evacuati, tre maestre intossicate

Allarme stamane alle scuole d'infanzia Molino Tamburi, nei dintorni dei giardini Margherita. Bimbi e maestri sono stati fatti evacuare intorno a mezzogiorno, a causa di alcune difficoltà respiratorie che sono apparse all'improvviso negli occupanti. Tutti a un certo punto hanno iniziato a tossire, rendendo necessario l'abbandono dei locali. Le operazioni si sono svolte in tranquillità.

Subito sul posto, mentre lo stabile veniva evacuato sono arrivati i vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Bologna.

In tutto sono state fatte uscire una sessantina tra bimbi e adulti, mentre i genitori sono stati avvertiti e sono andati a prendere i piccoli in anticipo.

Ancora da chiarire le cause di quanto successo. In base a un primissimo riscontro sembra che sia stato spruzzato dello spray al peperoncino -non si sa se accidentalmente o di proposito- in uno degli ambienti chiusi della scuola, ma non si escludono anche gas di altro tipo all'origine dei problemi respiratori. Accertamenti sono ancora in corso da parte dei militari. Quattro tra gli insegnanti sono stati sottoposti ad un aerosol defaticante, per stemperare gli effetti del gas. La sostanza non è ancora stata individuata.