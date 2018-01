Sicurezza, Merola: 'A Bologna centro rimpatrio per chi delinque'

Un "centro di rimpatrio per i delinquenti". Lo ha chiesto al ministro dell'Interno Marco Minniti il sindaco di Bologna, Virginio Merola, durante un incontro Pd in corso nella sede del quartiere San Donato-San Vitale, contestato da una trentina di persone fuori dei locali dell'assise.

"Siamo disponibili ad ospitarlo noi- scandisce Merola- non voglio più vedere gente come in Piazza Verdi che e' convinta che col foglio di via può farci quello che vuole". Merola rivendica la decisione di aver chiesto la chiusura del Cie di via Mattei ("un luogo di tortura") e di aver chiesto la sua trasformazione in hub.

Ma oggi che il flusso dei migranti è calato c'è la possibilità di affiancare una struttura per gli stranieri che commettono reati. Personaggi come quelli che spacciano in piazza Verdi "vengono qui per delinquere, non c'e' problema per chi è di sinistra dire che devono stare qui fino a quando non li abbiamo identificati". A Minniti, ha sottolineato ancora il sindaco, "non chiediamo nulla tranne che di fare la nostra parte" (BIL/DIRE)