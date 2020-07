Smart working, cosa pensano i lavoratori | VIDEO

Come ogni cosa, anche lo Smart working ha i suoi pro e contro. Dalla difficoltà di comunicazione in videochiamata, al recupero di tempo prezioso per la propria vita privata.

Ma cosa pensano i lavoratori di questa nuova modalità di lavoro? Abbiamo chiesto ad alcuni lavoratori e lavoratrici un'opinione sul lavoro da casa. Due di loro, dell'azienda Injenia, sono stati assunti proprio durante il lockdown e in sede hanno lavorato pochissime volte.

Il coronavirus è stato senza dubbio un acceleratore di smart working: durante il lockdown, come dettagliatamente descritto in questo approfondimento, il 95% ha dichiarato di aver imparato a lavorare a distanza, il 78% di aver imparato a usare tecnologie e il 68% di lavorare meglio per obiettivi.