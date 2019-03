Auto blu in piazza Verdi. Colombo: "Ho targhe e video, vanno multate"

Andrea Colombo non molla e ora è pronto a fornire le prove per inchiodare gli autisti che domenica scorsa hanno "ridotto piazza Verdi a un parcheggio abusivo di auto blu", proprio davanti al Teatro comunale di Bologna.

"Non ho solo scattato le fotografie, ma ho anche fatto un video molto preciso e circostanziato con tutte le targhe delle auto blu parcheggiate abusivamente", annuncia infatti il consigliere comunale del Pd, interpellando nel Question time di oggi l'assessore alla Polizia locale, Alberto Aitini.

Il video "a breve lo mettero a disposizione della Polizia locale per gli adempimenti di competenza", afferma Colombo. "Spero possa essere utile anche a valutare la possibilità di fare multe alle auto blu" protagoniste del "parcheggio selvaggio". L'ordinanza del Comune, infatti, durante le serate del Teatro consente sì l'accesso all'area pedonale di piazza Verdi per il carico e scarico dei passeggeri, ma non la sosta.

Ad ogni modo, per Colombo anche la deroga sul carico e scarico è "molto discutibile", visto che "ci sono due strade su tre già aperte al traffico e non si capisce perché sia indispensabile far violare anche l'area pedonale".

Inoltre, "taxi e Ncc possono già arrivare di fianco al Teatro, dove c'è la biglietteria - aggiunge l'ex assessore - quindi l'accessibilità e la sicurezza dei frequentatori del Comunale sarebbe pienamente tutelata".

Aitini, dal canto suo, ribadisce che un episodio come quello di domenica "non deve più ripetersi: in generale, come già successo dalla serata successiva, ci sarà una presenza costante della Polizia locale che, nel caso, chiaramente sanzionerà le auto che sostano davanti al Teatro".

Nel frattempo, "mi preme ricordare che la Polizia locale è presente praticamente tutte le sere in piazza Verdi, così come in zona universitaria - continua l'assessore - a meno che non ci siano altri servizi di urgenza per i quali deve intervenire, come nel caso della serata in questione".

Domenica, spiega infatti Aitini, "la pattuglia era impegnata in un intervento urgente in zona Fiera, durante l'evento del Cosmoprof". Detto ciò, "le indicazioni che il mio assessorato e il comandate della Polizia locale hanno già predisposto - assicura l'assessore - sono essenzialmente di garantire la presenza e di prestare, in particolare, massima attenzione alle serate del Comunale, onde evitare che le auto che possono fermarsi per caricare o scaricare persone prolunghino la sosta in piazza Verdi". (Dire)