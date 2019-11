Spaccata a Cadriano, colpito outlet di abbigliamento

Furto con spaccata all'outlet Wp di Cadriano, comune di Granarolo. Nella notte ignoti si sono introdotti nello store per rubare una dozzina di capi caldi di un certo valore. A chiamare il 112 è stato il custode: secondo quanto ricostruito i ladri si sono introdotti dopo aver tagliato le inferriate e legato con del filo di ferro il cancello di ingresso, per rallentare eventuali vigilanti.

L'ammanco e i danni sono in via di quantificazione. I malviventi hanno portato a termine l'effrazione e il furto in tempi molto rapidi, circa una decina di minuti.