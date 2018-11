Spaccata a Casalecchio: vetrina in frantumi, rubati gli abiti griffati

Sono entrati in azione intorno a mezzanotte e mezza e, dopo aver rubato un'auto, sono scesi di fronte al negozio 'Flanella' di via Marconi, per poi sfondare la vetrata con dei blocchi di cemento e fare razzia di abiti griffati.

Furto con spaccata l'altra sera a Casalecchio, dove i Carabinieri spono intervenuti in seguito alle segnalzioni di alcuni resienti che hanno sentito i tonfi dalle finestre. A darne notizia è l'emittente E'tv.

Quando i militari sono arrivati sul posto dei ladri non vi era più traccia. Una delle telecamere del negozio è risultata manomessa, ma altre posizionate nelle vicinanze potranno dare elementi utili per risalire all'identità dei malviventi. I danni del negozio ammontano a migliaia di euro.