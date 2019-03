Spaccata in negozio e maxi-furto per migliaia di euro: "Hanno agito come un commando"

"Hanno agito in pochissimo tempo, come un commando". Così Enrico Dal Brollo, uno dei titolari del negozio di forniture professionali di materiale video Adcom, commenta la spaccata di questa notte nel negozio di via Zanardi, perpetrata ad opera di tre soggetti a volto coperto.

I ladri si sarebbero introdotti nell'area del negozio poco prima dell'alba. Aperto il cancello, un'auto bianca di grossa cilindrata si è fatta ariete e, in retromarcia, ha sfondato serranda e vetrina dell'esercizio.

Dalle immagini delle telecamere poi si sono visti i malviventi puntare dritto verso la saletta espositiva, e svuotarne le teche: ottiche, corpi macchina, telecamere, attrezzature per un valore stimato di decine di migliaia di euro. Il furto sarebbe avvenuto in una finestra di tre minuti.

Due dei ladri, che addosso avrebbero avuto delle maschere, si sarebbero poi allontanati appiedati nel parco vicino, mentre un terzo, a bordo dell'auto risultata poi rubata, è scappato in direzione dell'ospedale Maggiore. La Polizia in mattinata è intervenuta per i rilievi del caso.