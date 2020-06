Spaccio in strada e mini-serra in casa: due in manette

Doppio arresto per detenzione a scopo di spaccio in provincia di Bologna. In un caso a essere stato portato via in manette è stato un 24enne, cittadino marocchino, fermato in via del Pilastro dopo un breve inseguimento nato in strada da parte di una pattuglia di carabinieri. Nella fuga il giovane aveva lasciato dietro di sé un contenitore, con dentro circa 15 grammi di cocaina. Nella perquisizione sono stati trovati anche oltre 600 euro in contanti.

Nel secondo episodio è stato un 51enne residente in Appennino a venire fermato dai carabinieri di Alto Reno Terme. L'uomo, con alle spalle precedenti giudiziari, è stato fermato per un controllo in auto. I militari hanno rinvenuto una modica quantità si sostanza: la successiva perquisizione domiciliare ha portato però alla luce otto piante di marijuana alte circa un metro e mezzo. Per il 51enne sono così scattate le manette.