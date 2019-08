Lite degenera, parte colpo di pistola: centrata auto di una coppia bolognese

L'auto di una coppia, originaria di Bologna, è stata colpita da un colpo di pistola in un parcheggio di un supermercato a Bolzano. L'episodio risale a ieri pomeriggio. Lo sparo non ha avuto conseguenze, ma sul posto sono giunte in forze polizia, carabinieri guardia di finanza e polizia locale. Secondo una primissima ricostruzione, sembra che tutto sia originato da una lite, poi degenerata. Non si registrano feriti da arma da fuoco, ma uno dei protagonisti dell'alterco è stato medicato dal 118, dopo essere stato raggiunto da un pugno. Poco dopo i carabinieri hanno fermato il presunto autore del gesto.