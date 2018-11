Stalking, prevenzione del maltrattamento: incontro tra Carabinieri e associazioni / VIDEO

Il Comando Provinciale Carabinieri di Bologna, in collaborazione con la “Città Metropolitana di Bologna”, il “Comune di Bologna”, la “Casa delle donne per non subire violenza ONLUS”, il luogo di ascolto “Senza violenza” e “ASP Città di Bologna – Azienda pubblica di servizi alla persona”, ha programmato due incontri formativi sul tema dei reati in danno delle cosiddette “categorie vulnerabili” (minori e donne oggetto di violenze, persone con disagi mentali e comportamentali, anziani con limiti fisici o cognitivi) per gli appartenenti alle Forze di Polizia e gli operatori istituzionali e sociali del settore, con particolare riferimento ai Corpi di Polizia Municipale e ai Servizi Sociali Comunali che hanno il primo impatto nell’individuare e gestire le situazioni critiche sul territorio.

L’iniziativa, oltre ad inserirsi nel contesto delle sensibilizzazioni previste per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha designato il 25 novembre di ogni anno come data ufficiale, è strettamente legata al “Protocollo di intesa per il miglioramento della protezione delle donne che hanno subito violenza nell’ambito di relazioni di intimità” che questo Comando Provinciale Carabinieri di Bologna ha sottoscritto il 9 marzo 2017 con altre Istituzioni e Associazioni felsinee.