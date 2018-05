I cinque 'regaz' hanno scelto Bologna per registrare il video del nuovo pezzo, 'Facile', e così venerdì 11 maggio, prima su un autobus turistico e poi a piedi, hanno coinvolto turisti e passanti in quello che si è poi trasformato in un vero e proprio concerto.

Il video sarà online il 25 maggio.

(Video di Danilo Masotti)