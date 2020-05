Fase due, riapre la stazione sotterranea dell'alta velocità

Rfi comunica che da lunedì 11 maggi la stazione sotterranea di Bologna Centrale riapre i battenti. Le banchine dei binari sotterranei, dedicati alla fermata dei convogli veloci, era chiusa dal 4 aprile scorso per l'emergenza sanitaria.

Le ferrovie comunicano anche che i binari saranno accessibili solo dall'ingresso di via De' Carracci, per rispettare il distanziamento e non congestionare l'ingresso principale. Le persone provenienti da Piazza delle Medaglie d’Oro o dai marciapiedi dei binari di superficie saranno indirizzate verso quell’ingresso da una specifica segnaletica di orientamento.

Restano al momento chiusi il Kiss&Ride e i due parcheggi P2 e P3 con accesso tramite Kiss&Ride, mentre il parcheggio P1, con accesso da Via Matteotti e da Via Serlio, continuerà a rimanere aperto dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 20.00 e il sabato dalle 10.00 alle 20.00