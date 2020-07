Palpeggia una passeggera: addetto alle pulizie treni nei guai

Un uomo italiano, dipendente di una ditta di pulizie che lavora nella stazione centrale di Bologna, è stato denunciato in stato di libertà per aver palpeggiato una giovane viaggiatrice in attesa di partire in treno. E' stato rintracciato grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in vari punti dello scalo bolognese. Dinanzi all’evidenza dei fatti e al riconoscimento effettuato dalla viaggiatrice, l’uomo non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità.

Sono state 2.279 persone identificate, 22 denunciate in stato di libertà per vari reati e 9 sanzioni amministrative elevate, 90 veicoli controllati, oltre 330 gr. di sostanza stupefacente sequestrata dal personale di Polizia Ferroviaria dell’Emilia Romagna nella settimana scorsa, che ha visto impegnati sul territorio regionale oltre 700 operatori, sia in uniforme che in abiti civili.

Sempre a Bologna, i poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria compartimentale, nell’ambito di appositi servizi antidroga contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato un tunisino trovato in possesso di 6

involucri termosaldati contenenti diversi grammi di eroina, pronti per essere venduti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con l’inizio della stagione estiva sono stati inoltre intensificati anche i servizi di vigilanza nelle principali stazioni della Riviera Romagnola, con particolare attenzione rivolta agli scali di Rimini e Riccione.