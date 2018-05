Semafori spenti e ingorghi in zona Stazione: 'In arrivo nuova centralina'

Per tutta la giornata di oggi tecnici dei semafori saranno al lavoro per sostituire la centralina dei semafori al trafficato incrocio viali-Indipendenza. Da stamane infatti i semafori che regolano il transito tra Viale Masini, Pietramellara, via Matteotti e via Indipendenza sono spenti: al loro posto una squadra di vigili urbani sta regolando il traffico.

L'intervento di sostituzione durerà fino a pomeriggio inoltrato. La nuova centralina permetterà il controllo dei flussi di traffico e la possibilità di accedere da remoto per regolarne le sincronìe, come la possibilità di attivare la famosa 'onda verde' in zona Stazione. I lavori stanno creando qualche disagio al flusso di auto, peraltro sempre incessante e caotico in quel tratto di strada. I lavori sono propedeutici alla finitura della nuova fermata degli autobus in allestimento in PIazza XX settembre.