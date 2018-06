Superenalotto, a Bologna sfiorato il jackpot: vinti 23mila euro

Jackpot sfiorato per un giocatore del SuperEnalotto di Bologna, che però nell'ultimo concorso centra un 5 da 23mila euro.

La schedina vincente è stata convalidata presso il punto vendita Caffè La Giunchiglia, in via San Donato 30. Il Jackpot, nel frattempo, vola a 45,5 milioni di euro: l’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre in Emilia Romagna, riferisce Agipronews, il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.