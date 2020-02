San Lazzaro, tabaccaio sorpreso a vendere sigarette a minori: scatta la multa

Multa da mille euro e segnalazione al Monopolio di Stato e alla Prefettura per una tabaccheria lungo la via Emilia, a San Lazzaro di Savena. L'operazione della Polizia Locale è scattata questa mattina, quando due agenti in borghese hanno identificato alcuni giovani che uscivano dall'attività, scoprendo che una sedicenne aveva appena acquistato un pacchetto di sigarette.

Il titolare infatti, le aveva vendute senza chiedere l'esibizione del documento di identità, come previsto dalla legge, che ne vieta la vendita ai minori di 18 anni.

Per il tabaccaio a San Lazzaro è immediatamente scattata la sanzione, e ora rischia anche la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività.