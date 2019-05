Via della Foscherara: 'Pistola puntata contro, rapinati in tabaccheria'

Mentre fuori imperversava il maltempo ne ha approfittato per tentare di mettere a segno una rapina. E' la sintesi dello sfogo di un dipendente della tabaccheria di via della Foscherara, zona Mazzini, che sabato pomeriggio, intorno alle 15:40, è stata rapinata da un uomo, che è riuscito a fuggire.

A parlare a Bolognatoday è Francesco, uno dei dipendenti dell'esercizio commerciale, che descrive la scena. "Ero con un cliente e stavamo parlando, lui si era rifugiato dentro il locale anche per via del diluvio che stava venendo giù. Erano le tre e mezza, tre e quaranta, quando si è presentato un ragazzo tutto incappucciato, con occhiali e sciarpa addosso. Ci ha puntato contro una pistola e ha chiesto i soldi". Il racconto continua. "Sia io che il cliente abbiamo pensato subito a uno scherzo, poi quando lui si è rivolto al cliente con fare serio e continuando a puntare addosso quella che ci è sembrata essere propriouna pistola vera, abbiamo capito che faceva sul serio".

Secondo la testimonianza del dipendente il tutto sarebbe durato pochissimo, circa un minuto. "Gli abbiamo consegnato i soldi in un sacchetto che teneva con sè, circa 500 euro. Da quando se ne è andato, circa tre minuti di orologio, sono arrivate le forze dell'ordine".

La tabaccheria, che all'interno dello spazio ha telecamere installate, almeno negli ultimi due anni non ha conosciuto episodi simili. Indagini sono in corso, ma è difficile risalire all'identità del malvivente. "E' stato anche di pochissime parole -confida ancora il dipendente- non saprei dire nemmeno se fosse stato italiano o straniero, inoltre come ho detto, aveva il volto travisato".