Controlli in Tangenziale: trovato con cellulare rubato in auto

Un 42enne cittadino tunisino è stato denunciato per ricettazione, al termine di un controllo in tangenziale da parte di una volante del commissariato di polizia di Santa Viola.

E' successo ieri intorno a mezzogiorno: una volante in transito in Tangenziale, tra le uscite 4 e 5 in direzione San Lazzaro ha fermato un'auto con tre ragazzi a bordo, tra i quali proprio il 42enne.

Lo stesso è sembrato nervoso e insofferente al controllo tanto che è stato oggetto di una perquisizione personale. Nello zaino dell'uomo è stato rinvenuto uno smartphone del quale il soggetto non è riuscito a giustificare il possesso. Di qui la denuncia: lo stesso telefono era risultato rubato, e la proprietaria ne aveva segnalato il furto giorni addietro.