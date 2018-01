Lavori in Tangenziale: chiusa uscita 8 'via Michelino'

Sulla Tangenziale di Bologna, per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di domani, giovedì 25 gennaio, alle ore 06:00 di sabato 27, sarà chiuso lo svincolo n. 8 Via Michelino, in entrata verso Casalecchio ed in uscita per chi proviene da San Lazzaro, per lavori di manutenzione.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo n. 8 bis Viale Europa o n. 7 bis SS64 Ferrarese.