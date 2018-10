Teatro Comunale: "Persi altri 900 mila euro di finanziamenti, Giunta intervenga"

Al teatro Comunale di Bologna verranno erogati, dal Fondo unico per lo spettacolo (Fus), 900 mila euro in meno rispetto al 2017. In dieci anni ha perso quasi 7 milioni di euro. Andrea Galli - consigliere di Forza Italia - lo rimarca nell'interrogazione presentata ieri in Regione con la quale chiede alla Giunta "quali iniziative intende intraprendere, per quanto di propria pertinenza, per far sì che il teatro Comunale riacquisti il meritato prestigio".

Il consigliere di Forza Italia mette l'accento sulla "gestione fallimentare delle direzioni che si sono avvicendate in questi anni" specificando come i risultati siano sempre più "negativi e continuamente in perdita nonostante gli interventi sempre più corposi dei soci fondatori (Comune e Regione) e dei lavoratori del Teatro che purtroppo- sottolinea- non sono serviti ad evitare una drammatica discesa verso gli ultimi posti, precisamente all'undicesimo posto, della graduatoria delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche".

L'azzurro domanda inoltre se l'esecutivo "non ritenga che quanto pronunciato dal commissario del Mibact Gianluca Sole, che fra le note scrive che 'la Fondazione deve assolutamente riuscire a realizzare, già nell'esercizio in corso, un’azione rigorosa ed efficace di contestuale riduzione dei costi', non si traduca nell'ennesima penalizzazione a danno del personale dipendente del Teatro al quale non si può certo attribuire alcuna responsabilità in merito alla perdita dei contributi statali".