"Silenzio", il Teatro nei mesi di lockdown: una mostra abbraccia il Comunale

A pochi giorni dal primo spettacolo dopo la riapertura, 27 fotografie circondano il Teatro Comunale di Bologna. È l' abbraccio fotografico di Michele Lapini, tratto dal progetto "Silenzio", un documentario sulla musica e sul teatro di Bologna durante i mesi di lockdown.

"Sono 27 fotografie che documentano i vari momenti di vita del Comunale: la totale chiusura senza presenza umana durante la quarantena, i primi rientri e i lavori di riconversione di alcuni reparti e infine i preparativi per la riapertura. Dunque, dal vuoto iniziale di un teatro solitamente popolato – dice il fotoreporter – ho documentato l'adattamento emergenziale del Comunale, in cui la sartoria sanificata ha iniziato a produrre mascherine, mentre il laboratorio scenografico produceva strutture di legno con il plexiglass per le normative anti Covid-19".

"Infine, la pulizia e la trasformazione del teatro per poter riaprire in sicurezza. Il Teatro Comunale di Bologna è nato proprio per ricostruire un qualcosa che era stato distrutto, in quel caso era dopo l'incendio del Teatro Malvezzi nel 1745. E anche oggi, si sta preparando per ricostruire e ripartire".

Insieme al luogo fisico, Lapini ha documentato la vita in quarantena di musiciste e musicisti che durante questi mesi hanno continuato a lavorare, studiare e praticare a casa. "Lavoratori e lavoratrici spesso invisibili – conclude – per questo li ho fatti vestire con gli abiti da concerto, perché per loro fermarsi è impossibile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati