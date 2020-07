Al PalaDozza la stagione del Teatro Comunale: "È il Madison di Bologna" | VIDEO

Il Paladozza di piazza Azzarita è pronto per ospitare gli spettacoli del Teatro comunale di Bologna. Lo annuncia l'assessore alla Cultura di Bologna, Matteo Lepore, intervenuto a margine dell'iniziativa solidale "Il pane di Zanardi" a Palazzo d'Accursio, come riporta l'agenzia Dire.

"Proprio in questo momento ci sono delle prove al palazzo dello sport: il Teatro comunale ha portato una grande camera acustica dentro il Paladozza", riferisce Lepore, che prevede una capienza di almeno mille persone. Un numero cinque volte maggiore di quello che potrebbe ospitare attualmente il teatro con le restrizioni post-Covid, dove invece "ce ne starebbero soltanto 200".

Come noto, "non ci sarà il basket in questa stagione, perché Virtus e Fortitudo hanno deciso di giocare altrove anche per le regole del covid. Può essere una grande occasione per la stagione sinfonica dell'opera". Se le prove di questi giorni "andranno bene, credo che il Teatro comunale potrà trovare casa al Paladozza quest'anno", è la previsione dell'assessore, che auspica per il palazzetto una destinazione d'uso simile al Madison Square garden di New York: "In fondo tutti i bolognesi chiamano il palazzo dello sport anche il Madison di piazza Azzarita, per il basket. Ma al Madison di New York si fa anche l'opera quindi se vogliamo anche noi abbiamo il nostro Madison", conclude Lepore.