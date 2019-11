Stop alla sosta abusiva in piazza San Domenico: arrivano multe e telecamere

Stop alla sosta abusiva in piazza San Domenico. Lunedì 18 novembre il Comune di Bologna installerà una telecamera a guardia della piazza, con accesso limitato - come del resto già previsto - ai residenti e ai garage e sosta consentita ai mezzi delle forze dell'ordine impegnate in servizi di sicurezza collegati all'attività del tribunale.

"Oggi c'è un pilomat, ma non funziona bene", spiega a margine della commissione Mobilità, l'assessora Irene Priolo. La telecamere non inizieranno a fare multe fin da subito, ma avranno bisogno di un periodo di 'rodaggio' e messa a punto. Poi da gennaio, o forse prima, scatteranno le sanzioni. (Dire)