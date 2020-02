Lizzano, trovato in un bosco lungo fiume: morto snowboardista 59enne

Non ce l'ha fatta Tiziano Possenti, lo snowboardista di 59 anni residente a Marzabotto. L'uomo era stato avvistato intorno alle 16 di ieri 15 febbraio in mezzo al boschetto che costeggia il fiume da due escursionisti nel tratto di sentiero CAI 337 che dal Cavone porta alla Valle del Silenzio, al Corno alle Scale.

Vano l'intervento dei sanitari e della la Squadra medicalizzata del Soccorso Alpino e Speleologico e dell'elisoccorso che ha trasportato la vittima all'ospedale Maggiore, privo di conoscenza e con una grave difficoltà respiratoria. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Lizzano in Belvedere per le indagini. Possenti potrebbe essere scivolato con il suo snowboard per poi precipitare, ma non si conosce ancora la dinamica precisa dell’evento.