I primi turisti sulla Torre degli Asinelli, Lepore: "Bolognesi, visitate la nostra città" | VIDEO

Termometro, mascherina, igienizzante all'ingresso, biglietti online. È così che riaprono le visite alla Torre degli Asinelli, dove da oggi si può salire in gruppi da massimo nove persone, con partenza ai minuti 00’ e 15’ di ogni ora. Tutto è stato studiato per evitare assembramenti e incroci: il secondo gruppo dovrà attendere la discesa del primo gruppo, distribuendosi in maniera distanziata tra i due pianerottoli immediatamente sottostanti la terrazza.

Si vedono i primi turisti e si spera che a luglio, con il ripristino di parte dei voli, il numero possa giorno dopo giorno risalire. Anche se, come spiega l'assessore a Turismo, Sport e Cultura Matteo Lepore, ci vorrà ancora tempo per rivedere l'afflusso di visitatori pre covid.

"Tra le prenotazioni, che ci sono già, natura, trekking e Appennino sono le richieste – afferma Lepore – qualcuno comincia a visitare anche i monumenti della nostra città e invito i bolognesi a prendersi queste giornate per vedere luoghi che non avrebbero visitato durante il tran tran quotidiano. Oggi – prosegue l'assessore – è importante essere pronti per questa ripartenza perché fare buona impressione sui primi visitatori di questi mesi sarà un miglior biglietto da visita per l'autunno e l'inverno prossimo, quando, se non ci sarà una risalita dei contagi, anche il settore turistico dovrebbe ritornare a pieno regime".

Bologna Estate 2020

"Nei prossimi giorni presenteremo l'estate, stiamo lavorando per un'estate diffusa nei caseggiati e nei quartieri – spiega – vogliamo che ci si sposti a piedi e in bici per raggiungere i luoghi della cultura. Stiamo lavorando su un cinema diffuso e ragionando anche su quello in piazza, ma aspettiamo il nuovo dpcm del governo per capire le nuove regole. Come sarà l'estate? Immagino cinema, teatro, musica – risponde Lepore – per platee ridotte e diffuse nei quartieri con distanziamento e prenotazioni".