Due Torri, Garisenda transennata per lavori: 'Controlli strutturali'

Oggi e domani l'area attorno alla torre Garisenda sarà chiusa per lavori. Da stamane sono infatti comparse diverse transenne "per permettere -scrive il Comune in una nota- lo svolgimento in sicurezza di una serie di monitoraggi idrogeologici e strutturali" con lo scopo di fare una indagine "di tomografia elettrica, approvata dalla Soprintendenza, per controllare lo stato del terreno attorno alle fondamenta della torre".

Il controllo è stato disposto negli scorsi mesi a seguito di un atto vandalico che ha compromesso il basamento di selenite della Garisenda e che il Comune ha immediatamente riparato, procedendo poi a disporre le verifiche in corso in questi giorni.