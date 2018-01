Cocaina e hashish dal Marocco, blitz della Polizia: 21 in manette

Dalle prime ore di questa mattina la Polizia sta procedendo all'arresto di 21 persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacente. Nel mirino degli investigatori il mercato della cocaina e dell’hashish, gestito da due bande, composte da cittadini marocchini e albanesi.

Le sostanze, importate dal Marocco, venivano distribuite nel Lazio, ed in Emilia Romagna.

I provvedimenti di custodia cautelare sono firmati dal Gip Alberto Gamberini su richiesta dei sostituti procuratori Francesco Caleca e Roberto Ceroni, della Dda di Bologna.

Dal Marocco, tramite corrieri, la droga in ingenti quantità veniva trasportata a bordo di camion via terra attraverso la Spagna. In una occasione gli investigatori della Squadra Mobile di Bologna sono riusciti a sequestrare un carico di una tonnellata di hashish fatto arrivare per poi essere distribuito nel Nord Italia.

Collaudato e particolare il modo di comunicare tra i vari anelli della catena di distribuzione della droga che utilizzavano un linguaggio criptato che gli investigatori della Polizia di Stato sono riusciti nel corso dell’indagine a decifrare. Gli appuntamenti venivano fissati nel corso di incontri, poche e veloci erano le comunicazioni per telefono.

Circa 150 sono gli uomini e le donne della Polizia di Stato che dalle prime ore dell’alba sono impegnati nell’esecuzione dei provvedimenti restrittivi e di numerose perquisizioni in varie città del Centro e Nord Italia. Ulteriori particolari saranno illustrati nel corso di una conferenza che si terrà in Questura alle ore 11.00