Elezioni regionali, l'ufficio elettorale chiude e trasloca

Nuova sede per l'ufficio elettorale del Comune di Bologna, che da lunedì 28 ottobre aprirà in piazza Liber Paradisus 11. Lo annuncia, in una nota, la stessa amministrazione. Per facilitare le operazioni di trasloco, spiegano dal Comune, i locali di via Don Minzoni 10/2 sono stati chiusi al pubblico, e i cittadini, in caso di necessità, possono chiamare lo 051-2194222. L'Ufficio elettorale riaprirà nella nuova sede con il consueto orario di ricevimento, vale a dire dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 16.30.