Una mappa per conoscere il Pilastro

Per promuovere una maggiore conoscenza delle bellezze inaspettate e delle opportunità che questo rione può offrire, Venerdì 29 giugno 2018 alle ore 18:00, l’Associazione Mastro Pilastro presenterà la mappa del Pilastro, presso la sala Consiliare “Vinka Kitarovic” della sede del Quartiere San Donato-San Vitale in Piazza Spadolini n. 7. La mappa, realizzata con il sostegno di Coop Alleanza 3.0, in lingua italiana e inglese, è il frutto del lavoro di alcuni abitanti del rione insieme ad alcuni volontari/e del blog del Pilastro, accomunati da un forte amore per il loro territorio ed ha lo scopo di far conoscere le tante possibilità che questo luogo può offrire, a bolognesi e turisti. La mappa, oltre a scattare un’importante fotografia dei luoghi più significativi e storici del Pilastro, parla anche dei luoghi nuovi dove sta prendendo forma il futuro del Pilastro, all’ interno della cornice del Distretto Nord Est, come Fi.C.O. e gli orti del Podere San Ludovico, Interverranno Simone Borsari – Presidente del Quartiere San Donato – San Vitale Duccio Caccioni - Presidente Agenzia Locale di Sviluppo Pilastro/distretto Nord Est e Responsabile Marketing e Qualità Caab Scpa Tiziana Zullo – Presidente di Mastro Pilastro Chloy Vlamidis – Consigliera del Direttivo di Mastro Pilastro Jonathan Mastellari – Consigliere del Direttivo di Mastro Pilastro Enrico Ardizzoni – Presidente Consiglio Soci San Donato -Coop Alleanza 3.0 Con il patrocinio del Quartiere San Donato-San Vitale e di C.A.A.B. L’incontro è gratuito e aperto alla cittadinanza.

