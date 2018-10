Uno bianca, Occhipinti scarcerato, De Maria: 'Giusto cambiare legge'

"Condivido e sottoscrivo le parole forti e nobili di Rosanna Zecchi. Bisogna riflettere sulle leggi vigenti e garantire anche un presidio sull'applicazione delle norme. Lo Stato deve essere sempre dalla parte delle vittime".

Così il deputato Pd Andrea De Maria condivide le affermazioni sia della presidente dell'associazione vittime della Uno Bianca sia del pm Valter Giovannini, sulla necessità di aggiornare le leggi che regolano processi e benefici per i detenuti. "In particolare per la vicenda della Uno Bianca- sottolinea De Maria, parlando alla Dire- per l'efferatezza dei crimini commessi e per il rischio che ha rappresentato per la tenuta democratica del Paese".

De Maria ha partecipato l'altro pomeriggio alla commemorazione per le vittime della Uno Bianca al cippo del giardino di viale Lenin. "E' una ferita che difficilmente potrà chiudersi", afferma l'assessore ai Diritti del Comune di Bologna, Susanna Zaccaria, che ha portato "la vicinanza e la solidarietà" di Palazzo D'Accursio ai familiari delle vittime.

"Come comunità dobbiamo stringerci soprattutto nei momenti più difficili", aggiunge il delegato della Città metropolitana, Raffaele Persiano. "Il tempo non può diluire il dolore di quanto è accaduto- chiosa il consigliere regionale Antonio Mumolo, che fa un collegamento anche col caso Cucchi- in questo Paese verità e giustizia impiegano un po' ad arrivare, ma alla fine arrivano". (San/ Dire)