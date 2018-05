Vacanze 2018, classifica europea Lonely planet incorona l'Emilia-Romagna

Al secondo e terzo posto ci sono la Cantabria (Spagna) e la Frisia (Olanda), ma al primo posto c'è lei, l'Emilia-Romagna, che per il 2018 svetta in cima alla classifica di 'Best in Europe', l'annuale report di Lonely Planet sulle destinazioni europee da non perdere secondo il team di esperti della regina delle guide turistiche.

Lo studio, lanciato oggi sui siti del circuito Lonely Planet (internazionale e italiano), solitamente conta più di cinque milioni di visualizzazioni e oltre 500 articoli tra online e cartaceo nelle prime settimane dalla pubblicazione. E quindi potrebbe sicuramente 'convincere' tanti turisti a scegliere l'Emilia-Romagna come meta per le prossime vacanze, si rallegra Apt Servizi in una nota.

Perché l'Emilia-Romagna al primo posto? Cosa ci hanno visto di così speciale gli esperti viaggiatori di Lonely Planet? Indubbiamente la scelta ha a che vedere con la 'Food Valley' emiliano romagnola, con i suoi sapori unici, ma anche con i nuovi contenitori culturali della Regione, dal Meis di Ferrara, il Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, al Cinema Fulgor di Rimini, rinato sotto l'originale tocco dello scenografo Premio Oscar, Dante Ferretti. Questa la motivazione ufficiale del Best in Europe: "L'Emilia-Romagna è la regione d'Italia in cui si mangia meglio? Difficile a dirsi, ma sicuramente il quartetto di prodotti tipici che è nato qui gioca a favore: il ragù, quello originale, viene da Bologna; sul Prosciutto di Parma nulla da aggiungere; l'Aceto balsamico tradizionale è orgoglio e gioia di Modena (così come l'Osteria Francescana, il ristorante a tre stelle Michelin, il secondo migliore al mondo nel 2017); e, infine, il Parmigiano Reggiano".

Quest'anno l'Emilia Romagna è anche la regione che ospiterà Lonely Planet UlisseFest, il festival del viaggio di Lonely Planet che trasformerà Rimini in una terrazza sul mondo nel weekend del 8-9-10 giugno". Soddisfatto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "La concentrazione di eccellenze, dalla Motor Valley unica all'enogastronomia da primato, passando per i gioielli Unesco delle Città d'Arte, il patrimonio naturalistico e i tanti appuntamenti di caratura mondiale, dai festival musicali agli eventi sportivi, fanno dell'Emilia Romagna una destinazione di richiamo internazionale oggi più che mai. E grazie all'Alta Velocità e al sistema aeroportuale non siamo mai stati così vicini al resto del mondo.".

Per Andrea Corsini, assessore Regionale al Turismo, "guidare l'annuale classifica del Best in Europe rappresenta un eccezionale momento di promozione turistica per la nostra Regione. Una Regione che sta dando prova di grande dinamismo, come testimoniano i nuovi contenitori culturali segnalati dai viaggiatori di professione di Lonely Planet, che vanno ad arricchire un'offerta a 360 gradi, tra enogastronomia d'eccellenza, scenari naturalistici unici, intrattenimento colto e divertimento per tutta la famiglia".

Esulta anche il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi: dopo il New York Times, "un nuovo attestato di una nuova attrattività anche per il nostro territorio. Finalmente veniamo riconosciuti e apprezzati in ambito internazionale per le eccellenze artistiche e culturali". Da qui ancora maggiore determinazione a "completare la visione di una Rimini capitale dell'accoglienza mondiale per 12 mesi all'anno, in cui in pochi chilometri dialogano il turismo balneare e la città d'arte".

(Pir/Som/ Dire)