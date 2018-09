La bolognese Valentina Carati ospite alla finale del Cantagiro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

COMUNICATO STAMPA Valentina Carati ospite sabato alle finali “internazionali” del Cantagiro La diciassettenne bolognese si esibirà in qualità di vincitrice di “Una Voce Per L’Europa 2018” Valentina Carati sarà ospite alle finali del Cantagiro 2018, la famosa manifestazione canora che da oltre mezzo secolo porta alla ribalta i talenti scoperti in giro per l’Italia. Sabato 29 settembre la diciassettenne salirà infatti sul palco del Teatro Comunale di Fiuggi in occasione della serata dedicata alla finale della categoria “internazionale”. Valentina è stata invitata dagli organizzatori in virtù della recente vittoria al festival Una Voce per l’Europa 2018, il concorso canoro internazionale nato 50 anni fa per lanciare nuovi cantanti nel panorama musicale e la cui finale si è tenuta lo scorso 6 settembre al prestigioso Fantini Club di Cervia (RA). In quell’occasione Valentina si è imposta convincendo la giuria presieduta dal Maestro Vince Tempera e composta, fra gli altri, dal cantautore Paolo Mengoli e dal musicista, autore e produttore Tony Labriola. Valentina Carati canta dall’età di 3 anni e per 10 anni ha fatto parte del Piccolo coro dell’Antoniano (Zecchino d’Oro). Nonostante la giovane età ha già collaborato con vari cantanti, quali Renga, Povia, Bocelli, Irene Grandi, ha aperto i concerti di Katia Ricciarelli e di Fausto Leali e duettato con Gianfranco Fasano. Ha avuto l’onore di cantare a Roma in mondovisione in piazza San Pietro in presenza di Papa Francesco e ha cantato durante le premiazioni del Festival del cinema di Berlino 2017 e 2018. Ufficio stampa – Lungomare Srl Via Azzo Gardino 54, 40122 Bologna Tel 051.238425 – Fax 051.222612 Resp. Silvana Maiorano 338 5886972 – ufficiostampa@lungomare-srl.com