Valsamoggia: frana in via Monte Vignola a Savigno, strada chiusa al traffico

Frana con smottamento di terra sulla carreggiata in via Monte di Vignola, nel territorio di Savigno, a circa 500 metri dall'incrocio con via Vignola dei Conti. La strada è staa chiusa al traffico.

A causare l'ennesimo episodio franoso, la neve e il ghiaccio che si stanno sciogliendo velocemente, l'acqua così penetra nel suolo. L'amministrazione di Valsamoggia invita tutti i cittadini a segnalare "eventuali principi di smottamento, in modo che i controlli sulle segnalazioni si possano aggiungere al lavoro di verifica che i tecnici stanno già svolgendo".

Le previsioni: Nella giornata di domenica sono previste precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, anche a carattere temporalesco sulle aree appenniniche. Lo zero termico superiore a 2000 m, la ventilazione sostenuta e le piogge intense determineranno nel corso della giornata un'accelerazione dei processi di fusione del manto nevoso al suolo.