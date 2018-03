'Troppi atti vandalici a scuola', Ruscigno avverte gli studenti della provincia

Gli atti vandalici a scuola stanno diventando "un fenomeno molto presente", in particolare in alcuni istituti di Bologna. A mettere in guardia gli stessi studenti è Daniele Ruscigno, consigliere delegato all'Istruzione della Città metropolitana, oggi nel corso dell'incontro con la Consulta studentesca a Palazzo Malvezzi, alla presenza del sindaco Virginio Merola. "Bisogna limitare gli atti vandalici- bacchetta Ruscigno- in alcuni istituti sono un fenomeno molto presente".

I bagni, in genere, sono i più colpiti. "Se spendiamo risorse per ripristinare gli atti di vandalismo, poi non ne abbiamo per interventi strutturali- ammonisce l'assessore metropolitano- un conto è il bagno che non funziona, un altro è se vengono divelti porte o rubinetti". Oppure, se vengono otturati gli scarichi per allagare i bagni o addirittura un intero piano della scuola.

"E' un giochino che ho già visto fare in diversi istituti", ammonisce Ruscigno. Più in generale, per quanto riguarda la manutenzione degli edifici, il consigliere delegato ricorda agli studenti i 20 milioni di euro investiti per la certificazione di prevenzione incendi, che prevede anche interventi di riqualificazione delle scuole (infissi, pavimenti, coperti). "Al momento siamo arrivati al 55% degli istituti con certificazione- spiega Ruscigno- gli interventi sono programmati su tutte le scuole, entro il 2019 arriveremo al 100%".

A queste risorse si aggiungono poi i 30 milioni del Patto per Bologna, di cui sei destinati alla creazione del nuovo polo scolastico dinamico. Quanto alla manutenzione ordinaria, "grazie alla trattativa col Governo i cordoni della borsa si sono allentati e possiamo fare maggiori investimenti", promette l'assessore metropolitano.