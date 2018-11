Salvini canta 'Albachiara' e Vasco si arrabbia, ma è una Fake News

Vasco contro Salvini, anzi no. Curioso episodio mediatico ieri pomeriggio, quando una mail falsa attribuita a Vasco Rossi ha messo inizialmente in rotta di collisione il rocker di Zocca con il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Ma era un falso, creato ad arte.

Salvini, ospite del Maurizio Costanzo Show e circondato da Vip e giornalisti telefonino alla mano, a un certo punto viene invitato a cantare un pezzo di Rossi, Albachiara. Il leader del Carroccio, che non ha mai nascosto la sua passione per Vasco quindi accetta e si abbandona alla performance canora, mentre il giornalista Mauro Giordano, Flavio Briatore e Roberto D'Agostino riprendono con il telefonino.

L'assolo di Salvini finisce sui social network, ma a stretto giro una mail attribuita alla storica portavoce di Vasco Rossi, Tania Sachs, arriva nella casella dell'Ansa, riportando tutto il livore della rockstar, arrabbiatissima. "Sono sbalordito e molto incazzato -questo il testo della mail- che un fascista come Salvini si sia messo cantare la mia Albachiara. Non credo che sia molto adatta al massimo rappresentante di quello che vedo come uno Stato di polizia. La prossima volta che canti pezzi dei fascisti rock Legittima Offesa e Gesta Bellica".

Peccato però che poco dopo sia stata la stessa portavoce del Blasco a smentire categoricamente l'autenticità della mail e il suo contenuto. Non si è riusciti a risalire alla paternità di chi ha confezionato il fake, fatto sta che la notizia è sparita da tutti i notiziari che la avevano inizialemente riportata.