Guasto al riscaldamento dell’ospedale di Vergato: ambulatori al freddo

Guasto all’impianto di riscaldamento della parte storica dell’ospedale di Vergato: i locali interessati erano chiusi e lunedì prevista la normale attività per dialisi, medici e specialisti ambulatoriali. Riprogrammati, invece, gli interventi di chirurgia ambulatoriale minore

Ieri mattina infatti, nella parte storica dell’ospedale di Vergato, si è verificata una perdita d’acqua nell’impianto di riscaldamento. Sono rimasti al freddo, in particolare, l’ambulatorio dialisi, gli studi dei medici di medicina generale e degli specialisti ambulatoriali, e le sale operatorie. Tutti ambienti chiusi, come d’ordinario, al sabato e alla domenica.

I lavori per il ripristino della normalità sono in corso, e la riparazione del guasto dovrebbe avvenire nel giro di alcune ore. Per lunedì, è prevista, comunque, la ripresa della normale attività degli studi medici e specialistici e dell’ambulatorio dialisi, mentre sono stati riprogrammati per la settimana seguente gli interventi di chirurgia ambulatoriale minore.