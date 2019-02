San Donato: al volante senza patente con il Rolex al polso, nei guai 28enne

Non era la prima volta che veniva fermata alla guida senza patente. Ieri in via Amaseo, nel quartiere San Donato, la Polizia ha controllato un'auto guidata da una bolognese di 28 anni.

Era in auto con un cittadino marocchino di di 29 anni, anche lui volto noto alle forze dell'ordine. Gli agenti hanno notato al polso della donna un orologio Rolex del quale non ha saputo giustificare la provenienza, così è stato prelevato e sequestrato.

E' stata denunciata per ricettazione e l'auto sottoposta a fermo amministrativo. Non ha mai conseguito la patente di guida, infatti era già stata sanzionata tre mesi fa.