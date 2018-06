Coop Andrea Costa: ruba prosciutto e lo lancia oltre le casse, arrestato

Ha infilato sei confezioni di prosciutto in un sacchetto e lo ha lanciato oltre la barriera delle casse. Il gesto eclatante non poteva non essere notato dagli addetti alla vigilanza del supermercato Coop di via Andrea Costa. E' accaduto ieri poco dopo le 15.30, quando l'uomo ha anche tentato di darsela a gambe passando dall'uscita senza acquisti.

I vigilantes lo hanno fermato, ma sono stati spintonati violentemente, così è arrivata la Polizia che lo ha arrestato per tentata rapina impropria: si tratta di un bolognese di 22 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio. Il processo per direttissima è stato disposto per oggi.