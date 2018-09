'Nonna, mi servono soldi per un prestito in banca': l'amica estetista sventa la truffa

Grazie all'aiuto di un'amica, il tentativo di truffa ai danni di una 86enne residente in via Andrea Costa si è concluso con un lieto fine. Soldi come garanzia per ottenere un prestito dalla banca. Questa la trovata del "sedicente" nipote, che ieri alle 14 ha telefonato all'anziana che però in casa aveva solo 120 euro: "Sono troppo pochi, non bastano - le ha detto - prendi anche l'oro, stasera ti restituisco tutto, tra poco sotto casa arriva un notaio per il ritiro".

Davanti alle richieste del nipote, la donna ha racimolato denaro e gioielli, ma mentre stava scendendo in strada per effettuare la consegna, ha provvidenzialmente incontrato la sua estetista, 72enne bolognese, che ha ascoltato il suo racconto e poco dopo l'ha vista in compagnia di un uomo alto e robusto, così ha chiamato il 113 e uno dei figli della vittima mettendo in fuga il "notaio". Indaga la Polizia.