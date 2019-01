Via Andreini: lo notano perchè è ubriaco, era ricercato

Ubriaco, moltesta i passanti via Andreini alle 22 di ieri, zona San Donato e poi arriva la Polizia. Ai controlli degli agenti emerge che il soggetto in stato di ebbrezza alcolica, nato in Romania nel '78, è ricercato con un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma per rapina, furto e lesioni.

Il 41enne dovrà scontare un anno e 9 mesi di prigione.